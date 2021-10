Gigantisch olielek bedreigt fauna en flora in Californië: “Het is zo triest”

Een olieramp voor de kust van Californië, waarbij voor bijna 600.000 liter olie in zee is gelekt, bedreigt een deel van de fauna en flora van de Amerikaanse staat. Er zijn nu al meerdere dode vogels en vissen aangespoeld.

Het olielek, ongeveer tien kilometer voor de kust van Huntington Beach, werd zaterdagochtend ontdekt. Over een gebied van ruim 30 vierkante kilometer zou door een breuk in een oliepijpleiding het equivalent van 3.000 vaten olie - ofwel bijna 600.000 liter - in zee terechtgekomen zijn. Wie verantwoordelijk is voor het lek, wordt momenteel onderzocht. Volgens persagentschap AP gaat het om een va de grootste olielozingen in de recente geschiedenis van de Amerikaanse staat.

Ondertussen werd de pijpleiding afgesloten om te voorkomen dat er nog meer olie in zee zal lekken, al lijkt het er nu al sterk op dat het lek een ramp betekent voor de plaatselijke fauna en flora. De voorbije dagen zijn al talloze dode vissen en vogels aangespoeld en werden er ook al wetlands en natuurreservaten in de buurt besmeurt door de zwarte smurrie. “De natuurschade is aanzienlijk en er zijn dieren aan het sterven. Het is zo triest”, aldus de lokale leidinggevende Katrina Foley. “Uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen werden de lokale stranden ook tijdelijk afgesloten.”

Michelle Steel, een Republikeinse vertegenwoordiger van het getroffen gebied, heeft aan president Joe Biden gevraagd om het olielek als ramp te erkennen. Daardoor zou er meer geld vrijgemaakt worden om de schoonmaakacties te financieren.

