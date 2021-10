Probleem van Standard is niet Leye, wel de zomer van 2019

Standard denkt het lek boven te hebben met het ontslag van trainer Mbaye Leye. Dat is natuurlijk niet zo.

Drie opeenvolgende nederlagen tegen Anderlecht, STVV en KV Mechelen zijn Mbaye Leye fataal geworden. De Rouches staan op een twaalfde plaats in de rangschikking, op zeven punten van de leiders Eupen en Antwerp en vijf meer dan voorlaatste Cercle Brugge. Je kan het glas dan halfvol of halfleeg bekijken. Na drie nederlagen neigt dat uiteraard naar leeg. En dan moet de trainer vertrekken.

Mbaye Leye is evenwel niet het probleem, het verkeerde slachtoffer. Het is een gebrek aan kwaliteit in de selectie die aan de basis ligt. Leye zei bij het begin van het seizoen al dat elke wedstrijd een gevecht moest worden. Het is bijna onmogelijk om dat elke week opnieuw op te brengen. Zeker met de jonge spelers die Leye tot zijn beschikking had. We weten wel, Leye is een sterke persoonlijkheid en heeft een groot ego maar dat waren net de kwaliteiten die in de verf werden gezet toen hij in januari zogezegd boven Frank Vercauteren werd verkozen om Standard naar Europees voetbal te leiden. Ook toen was de keuze voor Leye een financiële kwestie. Dat Europees voetbal lukte overigens niet maar zijn visie, zijn uitgesproken mening en zijn vermogen om de zaken te benoemen zorgden er wel voor dat de Rouches met hem verder gingen.

© BELGA

Leye is niet de oorzaak van de laagconjunctuur die Standard doormaakt. Voorzitter Bruno Venanzi zette in de zomer van 2019 zwaar in om met Michel Preud’homme in zijn tweede seizoen als trainer kampioen te worden. Al het geld dat binnenkwam na de transfer van Razvan Marin en Moussa Djenepo werd weer uitgegeven om via de titel rechtstreeks op de miljoenen van de Champions League te mikken. Preud’homme verdiende veel geld en bepaalde mee het beleid in zijn dubbele job als trainer/ondervoorzitter. Stevige transfersommen, duizelingwekkende salarissen. Van de veertien spelers die toen gehaald werden, voldeden alleen Vanheusden, Vojvoda, ­Gavory en Amallah. De twee eersten leverden nog wat geld op, Gavory en Amallah spelen er nog. De tien anderen zijn mislukt.

Een catastrofe met grote gevolgen is het geworden. Standard werd dat seizoen in het door corona voortijdig afgesloten seizoen vijfde en had nooit uitzicht op de titel. Het had de voorbije twee jaar al problemen om zijn licentie te halen en de voorzitter zoekt via het consultantenbureau PwC een geldschieter. Die nieuwe geldschieter wordt veel belangrijker dan de figuur van de nieuwe trainer.