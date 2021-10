Meisje (13) mag niet op attractie waterpark na weging, moeder woedend: “Dit is bodyshaming”

Adventure World, een waterpark in het Australische Perth, heeft zich moeten excuseren voor het plaatsen van een weegschaalsysteem. Daarbij werden bezoekers “uit veiligheidsoverwegingen” eerst gewogen alvorens ze op de attractie mochten. Wie een groen licht kreeg, mocht verder. Bij een rood licht werd je de toegang ontzegd en moest je de rij verlaten.

“Mijn dertienjarige dochter kreeg zo’n rood licht en werd gedwongen tot een walk of shame”, zo klaagt een moeder het systeem aan in de lokale media. “Een van de medewerkers liep na de weging naar haar toe en zei: je weegt zo veel, je mag niet op deze attractie. Je moet uit de rij. En dat terwijl de andere wachtenden dat goed konden horen. Dit is bodyshaming. Vernederend en beschamend.”

Ondertussen heeft Andrew Sharry, de CEO van het waterpark, met de familie gesproken en zijn excuses aangeboden via Facebook. “Het was onze bedoeling de veiligheid te verhogen, maar we hebben er slecht over gecommuniceerd en zo onze gasten van streek gemaakt. Ik zie nu in dat het systeem traumatisch kan zijn voor sommige gasten. Het is ons doel om onze gasten gelukkige en magische herinneringen te bezorgen, niet om hen leed te berokkenen. Het spijt ons ten zeerste.”