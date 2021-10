Bos+ plant vierkante meter bos per deelnemer aan grote klimaatmars

De Klimaatcoalitie en Bos+ slaan de handen in elkaar en beloven dat er per deelnemer aan de grote klimaatbetoging van zondag 10 oktober een vierkante meter bos geplant zal worden. Ze hopen dat de actie de mensen nog meer zal motiveren om deel te nemen aan de klimaatmars

De eerste grote klimaatbetoging in anderhalf jaar vindt plaats onder het motto ‘Back to the climate’. Aan de vooravond van de Europese top en de grote klimaattop in Glasgow wil organisator Klimaatcoalitie een krachtig signaal geven aan de beleidsmakers en vraagt het ambitieuze en solidaire maatregelen.

“Hoe meer mensen in de straten van Brussel, hoe luider de stem om een verantwoordelijk klimaatbeleid en hoe groter de klimaatbossen zullen worden”, klinkt het bij de Klimaatcoalitie en Bos+

Daarom beloven beide organisaties voor de tweede keer dat ze een vierkante meter bos aanplanten voor elke deelnemer die zondag mee door de hoofdstad stapt in strijd tegen de klimaatopwarming. Drie jaar geleden nam Bos+ hetzelfde initiatief, toen er op 2 december 2018 liefst 75.000 deelnemers waren. Willebroek en Kortrijk kregen samen 3.75 ha nieuwe klimaatbossen, de rest werd aangeplant in Ecuador en Uganda. Net zoals drie jaar geleden zal de helft van het ‘Back to the climate’-bos in Vlaanderen aangeplant worden, de andere helft in de tropen.

“Die bossen blaken momenteel van de gezondheid en worden stilaan groene pareltjes. Laat ook ons klimaatbeleid blaken van daadkracht en gezondheid”, zegt Bert De Somviele, directeur van BOS+.