Duitser probeert 100 kilo Zwitserse kaas over de grens te smokkelen

Douaniers hebben afgelopen weekend in de auto van een 51-jarige man een vreemde ontdekking gedaan aan de Zwitsers-Duitse grens. De man uit Baden-Württemberg beweerde aanvankelijk dat hij geen goederen vervoerde die moesten worden aangegeven, maar bij een controle bleek er het ene na het andere kaaswiel verborgen te zitten in zijn voertuig.

Toen de agenten de auto in de buurt van Bietingen in het district Konstanz nader onderzochten, vonden ze verschillende grote kaaswielen, goed voor een totaalgewicht van meer dan 100 kilo.

Volgens het hoofddouanekantoor in Singen had de man eerder al grote hoeveelheden kaas uit Zwitserland naar Duitsland gebracht en moet hij nu ongeveer 680 euro aan achterstallige belastingen betalen voor in totaal 240 kilo kaas.

Hij wordt ook vervolgd op verdenking van poging tot belastingontduiking, zo werd verder gemeld.