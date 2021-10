Nobelprijs voor Geneeskunde gaat naar ontdekkers van receptoren voor temperatuur en aanraking

De kennis van de receptoren wordt gebruikt voor de ontwikkeling van behandelingen voor een reeks ziekten, waaronder chronische pijn, zo klinkt het in de motivatie van het Karolinska Instituut in Stockholm.

“De baanbrekende ontdekkingen van de Nobelprijswinnaars van dit jaar hebben ons in staat gesteld te begrijpen hoe warmte, koude en mechanische krachten de zenuwimpulsen in gang zetten die ons in staat stellen de wereld om ons heen waar te nemen en ons daaraan aan te passen”, aldus het comité.

Volgens het rapport gebruikten de onderzoekers drukgevoelige cellen om een nieuwe klasse van sensoren te ontdekken die reageren op mechanische prikkels in de huid en inwendige organen.

De gerenommeerde bekroning gaat gepaard met een geldprijs ter waarde van 10 miljoen Zweedse kronen (goed 980.000 euro).

De Nobelprijs voor Geneeskunde ging vorig jaar nog naar Harvey J. Alter, Michael Houghton en Charles M. Rice voor de ontdekking van het hepatitis C-virus.

Op 10 december, de sterfdatum van Alfred Nobel, worden de prijzen officieel overhandigd.