Nieuw racismeschandaal in Italië: politie onderzoekt racistische beledigingen aan adres Napoli-spelers

Napoli pakte zondag zijn zevende zege op rij in de Serie A. De Napolitanen wonnen bij Fiorentina met 1-2 en blijven zo de fiere koploper in het Italië met het maximum van 21 punten. De overwinning van Napoli werd zondag na de match echter overschaduwd door racistische opmerkingen aan het adres van Kalidou Koulibaly (ex-Racing Genk) en Victor Osimhen (ex-Charleroi). Ook André-Frank Zambo Anguissa was een slachtoffer. De Italiaanse voetbalbond en de politie in Firenze stelden intussen een onderzoek in.