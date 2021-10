Politie start apart loket voor haatmisdrijven: “Drempel om aangifte te doen verlagen”

Slachtoffers van haatmisdrijven vinden volgens de politie niet altijd de weg om een aangifte te doen. Mogelijke redenen hiervoor zijn een gebrek aan vertrouwen in de politie, schrik voor represailles of onvoldoende kennis over de mogelijkheden tot aangifte en het verdere verloop van een onderzoek.

Met dit nieuw loket wil de politie de drempel om contact op te nemen verlagen. De eerste contacten verlopen discreet, de aangiftes gebeuren in een rustige omgeving en de politiemedewerker heeft de tijd om het slachtoffer uitgebreid in te lichten over de opties en het verder verloop van het onderzoek.

Speciale opleiding medewerkers

Dit gebeurt door tien speciaal opgeleide medewerkers, die in samenwerking met Unia een opleiding kregen. “De term haatmisdrijven is namelijk niet eenvoudig te omschrijven”, zegt de Gentse politie. “Daarom is het belangrijk dat vanaf het eerste contact het slachtoffer correct geïnformeerd wordt.

“De politie wil slachtoffers op een veilige en laagdrempelige manier ondersteunen in de rapportering van dergelijke gebeurtenissen. Het zijn deze inspanningen die de slachtoffers van haatmisdrijven beter beschermen en meer gerechtigheid garanderen”, zegt Els Keytsman van Unia.

Afspraak website politie

Het nieuw loket richt zich in de eerste plaats op haatmisdrijven die in Gent plaatsvonden of waarvan de slachtoffers uit Gent zijn. “Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in onze stad. We zijn allemaal anders, maar allemaal Gentenaars”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).

Slachtoffers kunnen online een afspraak op de website van de Gentse politie door op de knop ‘nohatecrime’ te drukken. Op dinsdagavond of zondagmiddag worden ze dan begeleid door een gespecialiseerd medewerker in het politiekantoor van Ekkergem tijdens hun aangifte.