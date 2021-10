Juli beste maand voor wereldwijde toerisme sinds corona-uitbraak

Er zijn in juli wereldwijd 54 miljoen toeristen geteld die een trip maakten naar een ander land. De eerste maand van de zomervakantie was zo de beste maand sinds de start van de coronacrisis in april 2020, maar het precoronaniveau ligt nog veraf. Dat meldt het Wereldtoerismeagentschap (UNWTO).

Vergeleken met juli 2020 (toen 34 miljoen) waren er wereldwijd 58 procent meer internationale toeristen, aldus het in Madrid gevestigde agentschap van de Verenigde Naties. “Deze verbetering heeft te maken met de heropening van vele bestemmingen voor internationale reizigers, voornamelijk in Europa en Amerika”, en met “de vooruitgang van de uitrol van coronavaccins” waardoor mensen zich stilaan weer veilig kunnen verplaatsen, aldus de UNWTO.

Maar vergeleken met de tijden voor corona, zijn de cijfers nog mager. Zo waren er 164 miljoen internationale toeristen in juli 2019, drie keer meer dus dan in juli 2021. En het totale aantal internationale toeristen van januari tot en met juli lag nog 80 procent lager dan in dezelfde periode in 2019.

Enkel een aantal kleine eilanden in de Caraïben, Afrika of Zuidoost-Azië, en een paar kleine bestemmingen in Europa, zagen het aantal aankomende toeristen het niveau van voor corona benaderen.

Het VN-agentschap verwacht in 2022 een stevige heropleving van het wereldwijde toerisme, maar de aantallen van voor Covid-19 zullen vermoedelijk pas in 2023 of 2024 weer bereikt worden.