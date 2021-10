Herschikking van VRT-top afgerond

Als directeur ‘connectie’ zal Peeters het team leiden “dat het rijke aanbod van de verschillende merken van de publieke omroep op impactvolle manier tot bij de Vlaamse gebruiker brengt”, klinkt het. De voorbije 25 jaar werkte Peeters voor Mediafin, de uitgever van zakenkrant De Tijd. CEO Delaplace maakte vorig jaar ook al de overstap naar de VRT, na een lange carrière bij Mediafin.

“Om relevant te blijven voor iedere Vlaming schakelen we een versnelling hoger in de digitale omslag, zonder daarbij de noden van de klassieke gebruikers uit het oog te verliezen”, zegt Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur. “Daarom hebben we fiat gegeven aan deze vernieuwing van het directiecollege.”

Hans Cockx, nog tot eind deze maand hr-directeur, zegt in het persbericht dat het na meer dan 25 jaar in directiefuncties “tijd is voor een nieuw evenwicht in mijn leven”. Karen Donders, die als directeur ‘publieke opdracht’ al verantwoordelijk is voor onder meer de communicatiedienst, de juridische dienst en de studiedienst, neemt er nu dus ook de personeelsdienst bij. Donders was voor haar overstap naar de VRT professor communicatiewetenschappen aan de VUB.