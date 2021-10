“Onoverwinnelijke wapens”: Rusland voert succesvolle test met hypersonische raket vanuit onderzeeër uit

Het was de eerste keer dat Rusland een proeflancering van de hypersonische kruisraket Tsirkon uitvoerde vanaf de nucleaire onderzeeër Severodvinsk, zo blijkt uit de mededeling van het ministerie. De test wordt een “succes” genoemd. De raket wist zoals gepland een vooraf bepaald doelwit te raken op de Barentszzee, in het noorden van Rusland.

Moskou heeft de voorbije twaalf maanden al verschillende andere tests met de Tsirkon uitgevoerd. Zo werd de raket eerder al afgevuurd vanaf het fregat Admiraal Gorsjkov.

Rusland is de voorbije jaren gestart met de ontwikkeling van een nieuwe generaties wapens, die door president Vladimir Poetin als “onoverwinnelijk” zijn omschreven. De tests met de Tsirkon maken deel uit van de strategie.

Diplomaten in het Westen, en vooral in de VS, zijn verontrust over de Russische inspanningen. De tests komen er op een moment dat Moskou en Washington de gesprekken over “de strategische stabiliteit” nieuw leven willen inblazen. Wapenbeheersing vormt een belangrijk onderdeel van die gesprekken. De bedoeling is om een nieuwe wapenwedloop te voorkomen.