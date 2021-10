SK Deinze wrijft zich in de haren na corona-uitbraak: “Dat een groot aantal spelers zich niet wil laten vaccineren, kost ons punten”

Maar liefst vier spelers van SK Deinze stonden zondag niet op het wedstrijdblad in eerste klasse B, omdat ze thuis in quarantaine zaten door een coronabesmetting. “Tel daar nog een gekwetste speler en één rode kaart bij, en je bent plots een grote groep certitudes kwijt”, zegt Van Maele. “De vervangers hebben hun best gedaan. Maar ze hebben het ritme nog niet van iemand die vast in de ploeg staat. Ze moeten nog vertrouwen opdoen, en in de tweede helft zijn we ingezakt.”

Hoewel SK Deinze in de eerste helft op voorsprong kwam, moest de ploeg na de rust twee tegendoelpunten incasseren. 1-2 was de eindstand.

Blijven inpraten

Voorzitter Denijs Van De Weghe zette het zondagavond al op Facebook: het feit dat veel spelers zich niet willen laten vaccineren, heeft consequenties voor zijn ploeg.

Naast de vier besmette spelers, zitten er nog niet-gevaccineerden in de ploeg. “Ze hebben allemaal hun eigen, individuele reden om niet op de vaccinatie uitnodiging in te gaan”, zegt Van Maele. “Ik geloof dat het vaccin de oplossing is. We blijven proberen om hen te overtuigen om zich toch te vaccineren. Ook op de vier die nu besmet raakten, zullen we blijven inpraten. We hebben al groepsgesprekken gehad, en één-op-één debatten. Maar tot nu heeft dat nog niets uitgehaald.”

“Ik respecteer hun mening”, zegt de CEO. “We kunnen hen niet dwingen. We willen ook niet met een boetesysteem werken, uit ethische principes. Dit is een verhaal van rechten, maar óók van plichten. We wijzen er de spelers op dat ze een verantwoordelijkheid hebben. Dat ze ook de plicht hebben om het risico te beperken voor de andere spelers, voor de staf, én voor alle familieleden van die mensen.”

“We hebben dit jaar een heel goeie groep bijeen gekregen”, zegt Van Maele. “Ik hoop dat ze zelf lessen trekken.”