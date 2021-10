E40 volledig versperd nadat vrachtwagen tegen brug rijdt: kilometerslange file, “hinder van lange duur”

Op de E40 tussen Gent en Brussel is maandagmiddag in Groot-Bijgaarden een vrachtwagen tegen een brug gereden. Alle rijvakken in de richting van Brussel zijn afgesloten, het Vlaams Verkeerscentrum verwacht “hinder van lange duur”.

Het ongeval vond plaats omstreeks 13.50 uur. Een te hoog geladen vrachtwagen reed er eerst tegen een verkeersportiek, en vervolgens tegen de onderkant van een brug. Bij de aanrijding vielen geen gewonden, maar de snelweg ligt bezaaid met brokstukken die moeten opgeruimd worden. Er zal ook een stabiliteitscontrole van de brug moeten gebeuren. Alle vijf rijvakken in de richting van Brussel zijn afgesloten, het verkeer staat er zes kilometer lang volledig stil.

Het verkeer op de E40 wordt nu afgeleid via de afrit in Ternat en de N8. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht “hinder van lange duur” in de avondspits, en vraagt automobilisten om de omgeving te vermijden. Bestuurders over lange afstand krijgen de raad om via Antwerpen naar Brussel of Hasselt te rijden.

Het verkeer van Brussel in de richting naar Gent ondervindt geen hinder.

De stabiliteit van de brug wordt gecontroleerd met een hoogtewerker. — © jvi

Ook de brug over de E40 is afgesloten. — © jvi