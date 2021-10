Fit is hij gelukkig wel, maar de topvorm ontbreekt voorlopig nog bij Kevin De Bruyne

De clash tussen Liverpool en Manchester City was een topper op hoog niveau. City domineerde de eerste helft, Liverpool nam de tweede voor z’n rekening. In de knotsgekke tweede helft kwam Liverpool tweemaal op voorsprong, maar City kwam telkens terug. Kevin De Bruyne (30) zat niet goed in de wedstrijd, maar bezorgde zijn team wel een punt met zijn eerste competitiedoelpunt.

Eerder dit seizoen raakte al bekend dat Kevin De Bruyne geen viceaanvoerder meer is bij City. In de Champions League-wedstrijd tegen PSG vorige week ontsnapte onze landgenoot aan rood. En dit seizoen zat hij voor de aftrap nog maar aan één goal – in de EFL Cup – en gaf hij nog geen enkele assist bij Manchester City. Nee, KDB is nog niet in topvorm dit seizoen.

Dat werd ook duidelijk in de topper tegen Liverpool. De Bruyne maakte wel zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen, maar leverde verder een eerder teleurstellende prestatie af. In de eerste helft kreeg hij enkele mogelijkheden, waaronder een kopkans. Maar echt gevaarlijk was onze landgenoot niet. Hij toonde naar goede gewoonte wel zijn goede wil, maar er zat veel afval in zijn spel. Zijn passes vonden minder vaak dan anders de juiste bestemming. Sinds zijn enkelblessure die hij op het EK opliep, zoekt De Bruyne nog naar zijn beste vorm.

City speelde echter ook met een mindere De Bruyne een bijzonder sterke eerste helft, alleen leverde dat geen goals op. Foden tekende op slag van rust voor de grootste kans. City-doelman Ederson had een prachtige dieptepass in petto voor de Britse international. Foden probeerde de uitgekomen Alison te omspelen, maar die had een goede beenveeg in huis.

© REUTERS

Na rust kwam Liverpool dan beter uit de kleedkamer. Jota ontpopte zich aanvankelijk tot gevaarlijkste man, maar het was Salah die uiteindelijk de show stal op Anfield. De Egyptenaar leverde op het uur een geweldige inspanning. Op de eigen helft ging hij voorbij Cancelo. Na de lange run die volgde, speelde hij Mané diep aan. Die schoof het leer voorbij Ederson. 1-0 voor de thuisploeg.

De Bruyne was intussen helemaal weggedeemsterd, terwijl Foden de gelijkmaker maakte met nog dik twintig minuten te gaan. Jesus slingerde zich richting centrum en gaf dan de bal aan Foden. Die trapte de 1-1 tegen de netten. De match viel niet stil, want aan de overkant was het opnieuw Salah die zijn duivels ontbond. De aanvaller zette op knappe wijze de halve City-verdediging in de wind en schoot daarna zelf de 2-1 binnen vanuit best een scherpe hoek.

Topvorm gezocht

Na die nieuwe opdoffer voor City kwam De Bruyne dan toch weer wat boven water. Na een prachtige pass op Foden kreeg onze landgenoot het leer op de rand van de zestien terug. Zijn schot week af op Matip en belandde pardoes in doel. De eerste competitiegoal van KDB dit seizoen. Zelfs op een mindere dag toonde onze landgenoot zich dus beslissend, al mag het dus toch allemaal wat meer zijn. Daarna miste Fabinho nog een reuzekans van dichtbij om Liverpool alsnog naar de zege te schieten.

Zo trekt De Bruyne ondanks zijn mindere vorm toch met een doelpunt naar de Rode Duivels. Begin september was KDB er nog niet bij tijdens de WK-kwalificaties door zijn enkelblessure. In de Final Four van de Nations League zal hij er dus wel opnieuw bij zijn. Op zoek naar zijn topvorm en naar de eerste prijs met de Rode Duivels.