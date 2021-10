Rode Duivels komen aan in Tubeke om Final Four Nations League voor te bereiden: Vanaken en De Ketelaere carpoolen, Mignolet poseert met fan

De Rode Duivels zijn maandagmiddag aangekomen op het nationale oefencentrum in Tubeke, waar ze de Final Four van de Nations League voorbereiden. De spelers van Club Brugge waren bij de eersten: Simon Mignolet poseerde met een fan, Hans Vanaken en Charles De Ketelaere bleken gecarpoold te hebben.

Donderdag nemen de Rode Duivels het op tegen wereldkampioen Frankrijk in de halve finale van de Nations League. Zondag volgt dan een wedstrijd om de derde plaats of de finale tegen Spanje of Italië.

Club Brugge-doelman Simon Mignolet poseerde met een fan. — © BELGA

Hans Vanaken had ploegmaat Charles De Ketelaere mee. — © BELGA

Thomas Foket werd zondag nog opgeroepen, wellicht ter vervanging van Thomas Meunier. — © BELGA

Martinez riep afgelopen vrijdag voor de eindfase van de Nations League vier doelmannen en twintig veldspelers op. De Spanjaard zag dit weekend wel Thomas Meunier, die hoogst twijfelachtig is, met een knieblessure uitvallen in een wedstrijd met Borussia Dortmund. Hij haalde daarom alvast Thomas Foket (Reims) bij de selectie. Verder rekent de Belgische T1 op Club Brugge-youngster Charles De Ketelaere, die zich de voorbije weken in de kijker speelde in de Champions League en moet bevestigen bij de nationale ploeg.

Voor de rest deed Martinez beroep op de verwachte namen. Jérémy Doku (Rennes) en Dries Mertens (Napoli), twijfelachtig door blessureleed, werden niet opgeroepen. Christian Benteke (Crystal Palace), die het als diepe spits moet afleggen tegen Romelu Lukaku (Chelsea) en Michy Batshuayi (Besiktas), ontbreekt, net als Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), die door de coronareisbeperkingen in Japan diende af te zeggen voor de komende interlands.

De Duivels gaan in deze tweede editie van de Nations League op jacht naar hun eerste prijs onder Martinez, waarmee ze de teleurstelling na de vroegtijdige uitschakeling in de kwartfinales van het EK zouden kunnen doorspoelen. In de halve finales kijken de Belgen volgende week donderdag wereldkampioen Frankrijk in de ogen. Een derby met Les Bleus verloopt altijd op het scherpst van de snee en bovendien hebben Martinez en co. nog iets goed te maken tegen het team van bondscoach Didier Deschamps. Nog al te vers in het geheugen ligt hoe een uitgekookt en bijwijlen cynisch voetballend Frankrijk België in 2018 op het WK in Rusland in de halve finales wipte (1-0).