Waasmunster/Sombeke/Hamme

Middenvelder Niels De Wolf (27) van White Star Sombeke is na een doelpunt tijdens de match tegen Verrebroek in elkaar gestuikt. Gelukkig kon een ploegmaat hem op tijd vinden in de douches en de hulpdiensten alarmeren. De jonge speler ligt momenteel in een kunstmatige coma in het ziekenhuis