Grote hoeveelheden drugs in beslag genomen bij grensoverschrijdende politieactie

Van de 1.243 gecontroleerde personen waren er 246 in het bezit van drugs, dat is bijna één op de vijf. Eenentwintig mensen waren onder invloed van drugs, 16 mensen werden gearresteerd en 10 voertuigen werden in beslag genomen, luidt het. Behalve 104 gram hasj, 708 gram marihuana, 35 joints, 186 gram cocaïne, 450 gram heroïne en 400 gram spacecake werden 2.478 gram amfetamines, 6 ecstasypillen, 32 eenheden lachgas, 5 wapens en bijna 47.000 euro contant geld in beslag genomen.

“De acties vonden plaats in het kader van het samenwerkingsverband ‘Hazeldonk’, waarin de landen van de Benelux en Frankrijk de georganiseerde netwerken voor drugshandel en de betrokken criminele organisaties aanpakken”, aldus de federale politie.

Op 30 september vonden de federale spoorwegpolitie en de douanediensten 14.050 euro contant geld, dat verborgen zat in de bagage van een passagier op de Eurostar. Een dag later, op vrijdag 1 oktober, trof de lokale politie van Gent op een lijnbus een voortvluchtige aan die in het bezit was van meer dan 2 kilogram speed, een verboden wapen en 700 euro contant geld. Na zijn arrestatie werden bij een huiszoeking nog eens 200 gram speed, een kleine hoeveelheid cannabis, een weegschaal en een grote hoeveelheid lege gripzakjes gevonden.

De federale wegpolitie van Oost-Vlaanderen nam een totaalbedrag van 13.675 euro in beslag. In West-Vlaanderen werden gerichte controles uitgevoerd op de E17 en aan verschillende op- en afritten van de snelweg. Twee goedkope reisbussen naar het zuiden werden gecontroleerd. Bijna alle passagiers waren in het bezit van kleine hoeveelheden drugs