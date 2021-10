“Militaire provocaties”: Meer dan 50 Chinese legervliegtuigen dringen Taiwanees luchtruim binnen

Taiwan meldt dat 52 Chinese legervliegtuigen langs het eiland vlogen en dat het luchtafweersysteem geactiveerd werd. Vrijdag had Taiwan al 38 schendingen van het luchtruim gemeld, zaterdag 39, zondag 16. Het ministerie liet weten dat het onder meer ging om 34 J-16 gevechtsvliegtuigen en 12 H-6 bommenwerpers.

Het incident vindt plaats een dag nadat de Verenigde Staten gezegd hebben “zeer bezorgd” te zijn over de “militaire provocaties” van China in de buurt van Taiwan. Die zijn volgens de VS destabiliserend voor de vrede en stabiliteit in de regio, aldus een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken. “We dringen er bij Peking op aan zijn militaire, diplomatieke en economische druk op Taiwan te staken”, aldus de Amerikaanse diplomatieke woordvoerder Ned Price.