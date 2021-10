Visboer krijgt enorme witte heilbot van 128 kilo binnen en toont hoe hij die fileert

In Wouters Kwaliteitsvis in Tielt is maandag een enorme witte heilbot geleverd. Het beest is 2,5 meter lang en weegt maar liefst 128 kilogram.

Het is nog maar de vijfde keer dit jaar dat Pieter Baesen van Wouters Kwaliteitsvis witte heilbot kan aanbieden, maar de omvang van de vis die hij ontving, is bijna ongezien. “Zo’n grote exemplaren komen bijna nooit naar hier”, zegt hij. “Au Saumon D’Or in Koksijde kocht er in 2013 wel een van rond de 190 kilo, maar voor het overige zie je zelden dat hier zulke grote exemplaren verkocht worden.”

De witte heilbot is een vis die in het noorden van de Atlantische Oceaan zwemt. Vooral op IJsland en Noorwegen staat de vis vaak op het menu. “Zij eten op kerstavond witte heilbot, zoals wij kalkoen eten”, zegt Baesen breed lachend. “Doordat ze een stukje chauvinistischer zijn en de vraag er een pak groter is, houden ze hun grootste exemplaren dan ook liever daar.”

40 kilo filet

Het is volgens Baesen een echte delicatesse. “Het is een zeer lekkere, boterzachte vis. Hij smelt echt weg in je mond.”

In vergelijking met de Groenlandse heilbot, die vaker verkocht wordt, is hij wel een stuk duurder. “De aankoopprijs van deze vis ligt rond de 1.300 euro. Je moet rekenen dat we van 128 kilogram zo’n 35 à 40 kilo zullen overhouden om te verkopen”, legt de visboer uit. Enkele uren na levering toog zijn vader Wouter Baesen al aan het werk om de vis te fileren. En dat zag er best omslachtig uit. “Je kunt het vergelijken met het fileren van een slibtong, al ben je er wel een beetje langer mee bezig.”