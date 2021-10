De prijzen voor elektriciteit, gas en brandstof blijven maar records breken. Dinsdag zal de dieselprijs voor de derde keer in een week tijd op een nog nooit geziene hoogte staan. En of hij binnenkort weer zal dalen, is volgens experts koffiedik kijken. En dat de prijs van diesel zo hoog staat, is bovendien ook geen goed nieuws voor wie benzine moet tanken.