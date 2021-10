Vrouw vindt diamant van 4 karaat in natuurpark

Een Amerikaanse vrouw heeft tijdens een uitstap naar een nationaal park in de staat Arkansas een diamant van 4 karaat gevonden. Een leuke vondst, want de vrouw mag de kostbare edelsteen gewoon houden.

Noreen Wredberg uit Californië was op 23 september met haar echtgenoot Michael op uitstap in het Hot Springs National Park in Arkansas. Nabij de zogeheten Crater of diamonds – een bijnaam die de krater dankt aan de 75.000 diamanten die er sinds 1906 al zijn aangetroffen – vond ze een gele diamant van 4 karaat.

Arkansas is de enige Amerikaanse staat met een publiek toegankelijke diamantmijn. Het natuurpark beschikt dan ook over een bezoekerscentrum waar bezoekers eventuele vondsten kunnen laten controleren. Daar kreeg Wredberg het goede nieuws dat de edelsteen die ze vond wel degelijk een diamant is. De vrouw mag de edelsteen nu houden.