Advocaat van verdachte dodelijke steekpartij in Hemiksem: “Jongeren die slachtoffer vergezelden komen beter uit voor hun aandeel”

De raadkamer in Antwerpen heeft maandag de aanhouding bevestigd van de 18-jarige jongeman die vorige week Ismaël S. (17) had doodgestoken aan het station van Hemiksem. Zijn advocaat betwist de kwalificatie ‘moord’ en roept de jongeren die het slachtoffer vergezelden op zich bij de politie te melden.

Tussen het slachtoffer en de verdachte was dinsdagavond een schermutseling ontstaan. Die liep uit de hand en de verdachte had uitgehaald met een mes. Ismaël S. liep daarbij een steekwonde in de borstkas op. De hulpdiensten probeerde hem nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Getuigen duidden de 18-jarige aan als dader. De politie pakte hem op en vond het gebruikte mes terug in een vuilnisbak in de buurt. De verdachte werd aangehouden op verdenking van moord. De raadkamer bevestigde maandag zijn aanhouding.

“Mijn cliënt en zijn familie zijn diep bedroefd door het overlijden van Ismaël en wensen hun medeleven uit te drukken aan de familie, vrienden en de omstaanders die getuige waren van de feiten”, reageerde advocaat Bayram Yigit na afloop. “Mijn cliënt liet verstaan dat hij zo de plaats zou willen innemen van Ismaël. Ik wil daar enkel mee aangeven dat hij verteerd wordt door verdriet. De dagen na zijn arrestatie moest hij bekomen van de feiten en daardoor was hij emotioneel niet in staat om een verklaring af te leggen. Nu is hij bereid om alle medewerking te verlenen.”

De verdediging betwist de kwalificatie ‘moord’. “Uit de eerste gesprekken met mijn cliënt komt een context naar voren die de kwalificatie allesbehalve eenduidig maakt”, zegt meester Yigit. Hij roept de vier à vijf jongeren die het slachtoffer die avond vergezelden op zich dringend bij de politiezone Rupel te melden. “Zij kozen kort na de feiten het hazenpad. Ik nodig hen uit om dringend te durven uitkomen voor hun aandeel bij de feiten. Het is beter dat zij zich spontaan aanmelden met hun verklaring dan dat wij later op het proces ten gronde hun schroom en hun heimelijke gezindheid van hun gezichten moeten aflezen.”