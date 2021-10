Baantjes trekken in privézwembad en ’s middags serranoham overgevlogen uit Madrid: zo verloopt ballingschap van koning Juan Carlos

Juan Carlos I, koning van Spanje, draagt nog steeds zijn titel, maar de man leeft wel al sinds de zomer van 2020 in zelf gekozen ballingschap in Abu Dhabi. En daar kan hij nog steeds genieten van een luxueus leventje, met een villa met privéstrand, bodyguards en serranoham die hij vanuit Madrid laat overvliegen. Dat vertelt hij via Whatsapp aan de Franse biografe Laurence Debray.