“Miljardair van de schaduw” die ondanks rijkdom nog rondreed in oude Opel omgekomen bij vliegtuigcrash in Italië

De Roemeense miljardair die zondag met zijn vrouw (65), zoon (30) en vijf vrienden de dood vond bij een vliegtuigongeluk in Milaan, was allesbehalve een man die roekeloos met geld strooide en een avontuurlijk leven had. Integendeel. Hij was een mysterieuze zakenman, die nooit graag in de schijnwerpers stond en er ook niet van hield zijn rijkdom aan de wereld te tonen.

Dan Petrescu (68) werd in Roemenië vanwege zijn mysterieuze leven ook wel “de miljardair van de schaduw” genoemd. Hoe rijk hij precies was, is niet bekend. Zijn vermogen wordt geschat op ongeveer drie miljard euro. Hij zou daarmee de rijkste Roemeen zijn geweest. Het grootste deel van zijn geld verdiende hij als vastgoedontwikkelaar.

Gevlucht

Petrescu was vanwege de communistische dictator Ceaușescu gevlucht naar Duitsland, waar zijn zoon werd geboren. Na de val van Ceaușescu in 1989 keerde hij terug naar Roemenië, waar hij vooral – met succes – belegde in onroerend goed. Hij bezat veel gebouwen, die hij verkocht aan grote commerciële ketens, zoals Metro en Real, en was eigenaar van grote supermarkten en winkelcentra.

LEES OOK. Acht doden na crash van privévliegtuig in Milaan, onder wie een kind: “De klap was verwoestend”

Petrescu had zowel de Roemeense als Duitse nationaliteit en woonde sinds kort in Monaco. Hij was een zakenvriend van zijn veel bekendere landgenoot Ion Tiriac, een voormalige tennisspeler en zakenman, wiens vermogen op 1,2 miljard dollar wordt geschat. Tiriac loopt graag met zijn rijkdom te koop. Zo is hij de trotse bezitter van een collectie van vierhonderd dure auto’s en motoren.

Petrescu daarentegen reed ondanks zijn miljarden jarenlang in een oude Opel Vectra. Zijn privévliegtuig was wat dat betreft een uitzondering. Volgens de Italiaanse autoriteiten zat hij zondag tijdens het fatale ongeluk zelf achter de stuurknuppel.

© EPA-EFE

Villa op Sardinië

Dan Petrescu had het vliegtuig, een Pilatus PC-12, in 2015 met een andere zakenvriend gekocht. Het kleine eenmotorige privévliegtuig stortte neer op een leegstaand gebouw even buiten Milaan. Enkele in de straat geparkeerde auto’s vlogen in brand, maar er zijn geen andere slachtoffers gemeld. Een dikke rookpluim was van kilometers ver te zien.

Getuigen vertelden een fluittoon te hebben gehoord, gevolgd door een zware dreun. Er was geen noodsignaal uitgestuurd voor de crash. De Italiaanse autoriteiten zijn nog druk bezig met het onderzoek naar de oorzaak van het fatale ongeluk en houden alle opties open.

Onder de vele bezittingen van Petrescu is ook een villa op Sardinië. De miljardair wilde daar volgens Italiaanse media zijn 98-jarige moeder opzoeken, maar is er nooit aangekomen.