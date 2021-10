Britse en Australische belastingdiensten starten onderzoek naar Pandora Papers, Belgische fiscus “volgt Pandora Papers op de voet”

Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Australië zullen er onderzoeken geopend worden naar belastingontwijkingen via constructies in belastingparadijzen. Dat melden de bevoegde overheidsdiensten in een reactie op de ‘Pandora Papers’, een publicatie van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten ICIJ.

In het VK zal de belastingdienst HM Revenue and Customs de bijna 12 miljoen gelekte documenten onder de loep nemen, vertelde de Britse minister voor Financiën Rishi Sunak maandag aan Sky News. De voormalige Britse premier Tony Blair en de Britse zanger Elton John zijn twee van de meest prominente namen in de lijst van 29.000 personen die gebruik zouden maken van constructies in belastingparadijzen. De Conservatieve partij in het land krijgt kritiek omdat een belangrijke donor zou betrokken zijn bij een verdachte telecomdeal in Oezbekistan. Zowel premier Boris Johnson als Sunak benadrukten al dat alle donoren zorgvuldig worden gescreend.

Ook in Australië komt er een onderzoek naar de Pandora Papers, meldt de Australian Taxation Office (ATO) in een mededeling. “De boodschap is duidelijk voor degenen die proberen het systeem te bedriegen: uw geheimen zijn niet langer veilig en u kunt verwachten dat uw acties ernstige gevolgen zullen hebben”, zegt ATO-vicevoorzitter Will Day. “Elk geldspoor, hoe ingewikkeld ook, kunnen we ontwarren.”

De vicevoorzitter benadrukt wel dat het datalek niet automatisch betekent dat er bij alle personen sprake is van belastingontduiking of een misdrijf. “Er zijn tal van legitieme redenen om een offshore bankrekening te hebben. We weten dat de meeste Australiërs correct handelen. Er zijn daarentegen ook personen die proberen om bezittingen of financiële wanpraktijken te verbergen met offshore-regelingen.”

Van Peteghem: “Fiscus volgt Pandora Papers op de voet”

Ook de Belgische fiscus volgt de Pandora Papers op de voet en onderneemt stappen waar nodig. Dat zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). “Belastingen ontduiken via offshore constructies is fraude, daar valt niet over te discussiëren”, aldus minister Van Peteghem. Hij benadrukt het belang van internationale transparantie in de strijd tegen fraude.

Eerder op de dag had MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez de Pandora Papers aangegrepen om te pleiten voor een meer rechtvaardige fiscaliteit, en dat via lagere belastingtarieven voor de gewone mensen en de middenklasse, waarbij iedereen belastingen betaalt. Bouchez merkte wel op dat de mechanismen in de Pandora Papers niet noodzakelijk illegaal zijn.