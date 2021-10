Duitse steden en gemeenten willen belasting op levering van pakjes door grote webshops

De Duitse koepelvereniging voor steden en gemeenten (Deutsche Städte- und Gemeindebund, DStGB) vraagt een belasting op de levering van pakjes door de grote webshops. Met de inkomsten daarvan willen ze de renovatie van infrastructuur in de steden en gemeenten financieren. “De nodige aanpassingen aan de infrastructuur zullen aanzienlijke financieringen vergen. We vragen dan ook een pakjesbelasting, om de grote onlineplatformen mee de infrastructuur te laten financieren”, aldus DStGB-directeur Gerd Landsberg.

Landsberg laakt dat webshops zoals Amazon uitgebreid gebruik maken van de infrastructuur van de dorps- en stadskernen, maar daarvoor geen belastingen betalen. Een belasting gebaseerd op de omzet van de bedrijven, zou 1 tot 1,5 miljard euro kunnen opleveren. Dat geldt kan dan geïnvesteerd worden om steden en gemeenten aantrekkelijker te maken en aan te passen aan de noden van de toekomst.

Een woordvoerder van webwinkel Amazon laat weten dat het bedrijf streeft naar “een langdurig engagement in en samenwerking met de steden, die voordelig zijn voor beide partijen”. “Dit gaat hand in hand met het feit dat alle Amazon-vestigingen in Duitsland vanaf het eerste jaar de bedrijfsbelasting betalen die ze verschuldigd zijn, ongeacht de eventuele onzekerheden die gelinkt zijn aan de ontwikkelingsfase”, klinkt het.

Binnen de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) speelt het idee van een belasting voorlopig niet. “Gemeenten zoeken wel manieren om ook in te spelen op nieuwe vormen van handel drijven”, zegt woordvoerster Nathalie Debast.