Louis van Gaal meteen duidelijk over Club-speler Noa Lang: “Provocerend gedrag moet hij bij mij niet tonen”

Van Gaal koos voor de WK-kwalificatieduels tegen Letland (vrijdag) en Gibraltar (maandag) voor een groep van 26 in plaats van 23. “Omdat ik nieuwe spelers wil voelen, horen en zien. En dat kan alleen maar nu”, zei de bondscoach. Hij had het dus onder anderen over Lang. De reden dat die erbij is, heeft deels te maken met zijn polyvalentie, zo blijkt.

“Als je naar de selectie ziet, is elke positie dubbel bezet, behalve die van rechterspits. Maar Noa Lang heeft in een gesprek – een góéd gesprek – gezegd dat hij daar heel goed uit de voeten kan. Hij kan dus de eerste plaatsvervanger worden van Berghuis. Dat was een van de argumenten om hem erbij te nemen.”

Van Gaal kreeg ook nog een vraag over afgelopen weekend, over de topper tegen Anderlecht. Lang kreeg namelijk het verwijt dat hij zich provocerend gedroeg – Philippe Clement zei achteraf ook dat hij gefocust was op de verkeerde dingen. Van Gaal heeft de match niet gezien, maar zegt over dat provocerend gedrag: “Dat moet hij bij mij niet tonen. Of ik daarover met hem in gesprek zal gaan? Nou, ik denk niet dat ik naar hem hoef te komen, zo werkt het niet. Ik denk dat hij wel bij mij zal komen.” (grijnsje)