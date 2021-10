Foto’s van gevonden lichaamsdelen moeten doorbraak forceren in verdwijningszaken: “Willen families eindelijk antwoord geven”

De federale politie gaat foto’s van gevonden lichaamsdelen verspreiden in een poging ze te identificeren. Een tatoeage, een opvallende moedervlek, of een bijzonder juweel om de pols: ze kunnen veelzeggend zijn, zegt Alain Remue, diensthoofd van de Cel Vermiste Personen. “We willen niemand traumatiseren. De bedoeling is families die wachten op nieuws eindelijk een antwoord te geven.”