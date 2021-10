Luchtvaartmaatschappijen willen tegen 2050 klimaatneutraal vliegen

“Dat is haalbaar”, zo zei IATA-topman Willie Walsh tijdens de bijeenkomst. Al wordt het ook een “immense uitdaging”. Want de sector moet de uitstoot naar beneden krijgen terwijl de vraag naar vliegen naar verwachting zal toenemen. “Voor de luchtvaart is netto nul een gedurfde inzet. Maar het is ook een noodzaak”, stelde hij.

Tot nu toe hadden de honderden maatschappijen die zijn aangesloten bij IATA al beloofd om hun CO2-uitstoot in aanloop naar 2050 te halveren ten opzichte van het niveau van 2005. Maar dat ging volgens critici niet ver genoeg. Om tot CO2-neutraliteit te komen, rekent de sector onder meer op duurzame kerosine, verbeterde vliegtuigontwerpen en meer efficiëntie. De uitstoot die niet aan de bron kan worden geëlimineerd, zal worden opgevangen of gecompenseerd.

Duurzamere kerosine is dus een deel van de oplossing. Net maandag werd in de Noord-Duitse stad Werlte de eerste fabriek voor CO2-neutrale kerosine ingehuldigd. De synthetische vliegtuigbrandstof zal er worden geproduceerd op basis van water, CO2 en groene stroom. De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa zal er de komende jaren minstens 25.000 liter per jaar afnemen, in eerste instantie voor vrachtdochter Lufthansa Cargo.

“Coronacrisis zal luchtvaartmaatschappijen meer dan 200 miljard dollar kosten”

Het dieptepunt van de coronapandemie voor de luchtvaartsector is weliswaar achter de rug, maar luchtvaartmaatschappijen zullen nog tijd nodig hebben om helemaal te herstellen. Pas in 2023 zullen ze weer winst kunnen boeken, verwacht de IATA. In totaal zal corona hen meer dan 200 miljard dollar (172 miljard euro) kosten.

Het zwaarste verlies leden de luchtvaartmaatschappijen in 2020: samengeteld 138 miljard dollar. Dit jaar verwacht IATA dat de maatschappijen nog 52 miljard dollar in het rood zullen gaan. En ook volgend jaar zou er nog verlies zijn, naar schatting zowat 12 miljard dollar. Pas in 2023 zouden de luchtvaartmaatschappijen samengeteld weer winst maken.

Covid-19 blijft dus een grote impact hebben op de sector, maar “we zijn het dieptepunt van de crisis al een tijdje voorbij”, zei topman Willie Walsh. “Om te kunnen overleven hebben luchtvaartmaatschappijen hun kosten spectaculair beperkt en hebben ze hun activiteiten aangepast aan elke mogelijke opportuniteit”, zoals het vrachtvervoer. De vraag naar cargo piekte immers tijdens corona. Veel mensen bestelden online pakjes, er moesten mondmaskers en coronavaccins vervoerd worden...

De situatie verschilt ook naargelang de markt. Zo zullen de Amerikaanse maatschappijen, die een stevige binnenlandse markt hebben, in 2022 vermoedelijk als enige winst boeken (naar verwachting 9,9 miljard dollar). De Europese maatschappijen, die met hun langeafsandsnetwerk veel meer blootstaan aan door coronaregels beperkte reizen, zullen naar verwachting nog 9,2 miljard dollar verlies lijden.

Walsh riep landen op om coronamaatregelen op te heffen zodra ze niet meer nodig zijn. De organisatie hoopt dat ook de aankondiging van de Verenigde Staten dat ze begin november de grenzen zullen openen voor gevaccineerde reizigers, tot verder herstel zal leiden.