Vader van drie die zijn vrouw vermoordde met ‘wonderbonen’ riskeert levenslang

Pieter P., de 36-jarige brandweerman uit Lauwe die in 2018 zijn vrouw Dana Van Laeken (36) vergiftigde met ‘wonderbonen’, zal volgend jaar worden berecht voor het hof van assisen in Brugge. Dat besliste de kamer van inbeschuldigingstelling. P. riskeert levenslang.

Dana Van Laeken uit Lauwe stierf in oktober 2018. Dat gebeurde nadat ze was opgenomen in het ziekenhuis met diarree, misselijkheid en buikklachten. Op haar uitvaart was het een en al verdriet. Niemand begreep waarom de moeder van een dochtertje van drie jaar plots het leven had gelaten.

Ook haar man Pieter P. (35) was toen schijnbaar overmand door verdriet. Tot het bizarre overlijden van de vrouw grondig werd onderzocht en de wetsdokter het dodelijke gif ricine in haar lichaam aantrof. Een viertal maanden na haar dood sloeg de politie Pieter P. in de boeien.

De onderzoeksrechter en het parket hadden aanwijzingen dat de brandweerman van de Oostendse luchthaven zijn vrouw had vergiftigd. Uit zijn computer bleek dat hij veelvuldig op zoek ging naar zaden van de wonderboom, een exotische sierplant met giftige bonen. Die bonen mengde hij in haar eten, waardoor de vrouw een helse doodsstrijd leed. Pas eind 2019 raakte bekend dat de man na lang ontkennen, “op het hoofd van mijn kinderen”, tot volledige bekentenissen was overgegaan.

Motief nog niet gekend

Waarom zijn vrouw precies dood moest, willen de advocaten ‘glashelder’ uitleggen op het assisenproces. P. wordt verdedigd door advocaten Kris Vincke, Jan Leysen en Elisabeth Vanpeteghem. De nabestaanden van het slachtoffer worden bijgestaan door Jef Vermassen.

Er werd in eerste instantie gedacht aan geld en overspel als motieven. Op zijn computer vonden de speurders termen als schuldsaldoverzekering, maar er werden ook verschillende vrouwen ondervraagd met wie hij afspraakjes had, zelfs tussen het overlijden van zijn echtgenote en de begrafenis. Een derde motief dat geopperd werd was de moeilijke relatie tussen zijn twee kinderen uit een eerdere relatie en zijn vrouw. P. wordt beschuldigd van vergiftiging in de periode van 11 oktober tot 13 oktober 2018. De man riskeert levenslang. Het proces start vermoedelijk midden volgend jaar.