Facebook, WhatsApp en Instagram liggen wereldwijd plat: “Vermoedelijk foutje geslopen in code”

Wie erin slaagt Facebook, Instagram, WhatsApp of Messenger te openen - wat maandagavond amper of bij velen zelfs helemaal niet lukt - krijgt meldingen dat zoeken en het vernieuwen van de inhoud niet lukt. Duizenden gebruikers hebben dat al gemeld op Twitter en andere websites waar problemen gemeld kunnen worden, zoals DownDetector.

Het is nog niet duidelijk wat er aan de hand is en hoe snel alles opgelost zal zijn. De diensten hebben via hun accounts op Twitter gereageerd en laten daar weten dat ze op de hoogte zijn van de storing maar nog niet kunnen zeggen hoe lang die zal duren. “We werken er hard aan”, schrijven ze, en ze verontschuldigen zich voor de problemen. Ondertussen is de hashtag #instagramdown trending op Twitter: daar groeperen de misnoegde gebruikers van Facebook en Instagram zich nu ze daar niet meer op geraken.

DNS-probleem

Volgens technologie-expert Pieterjan Van Leemputten van Datanews gaat het om een DNS-probleem. DNS (Domain name system, nvdr) is het systeem dat ervoor zorgt dat je op de website terechtkomt die je intikt in je browser, of dat je app inlaadt zodra je die opent. “DNS zorgt ervoor dat je op de juiste plaats terechtkomt op het internet”, zegt Van Leemputten. “Een gigantisch telefoonboek eigenlijk.”

Wereldwijd zijn er zo honderden servers, maar grote spelers als Facebook en Google hebben DNS in eigen beheer. Wat meteen verklaart waarom het in dit geval de websites en apps die deel uitmaken van Facebook zijn die niet werken, en niet pakweg Twitter dat er volledig los van staat. “Het is speculatie, maar ik vermoed dat er een foutje in de onderliggende code is geslopen in dat DNS door een update of een verandering die doorgevoerd is”, zegt Van Leemputten. “Bij Facebook is dat DNS door de grootte en het aantal accounts heel complex, en dat zal wel verklaren waarom het zo lang duurt.”

Zo’n foutje kan heel banaal zijn, zegt de expert. “Dat kan een spatie zijn op een plaats waar die niet hoort. Maar je moet ze wel vinden natuurlijk.” Dat de storing zo lang duurt, heeft er wellicht mee te maken dat de code niet gevonden wordt. “Al zou je van zo’n bedrijf wel verwachten dat ze een back-up hebben om naar terug te grijpen”, zegt Van Leemputten. “En dat lijkt hier dus niet zo te zijn.”

Een aanval van buitenaf lijkt in ieder geval niet aan de orde.

Geen goed moment

De voorbije maanden zijn er wel vaker problemen geweest met tal van grote sites en apps, zoals Facebook en Instagram. Het duurde geregeld een half uur of meer voor die opgelost waren, maar de storing van maandagavond duurt ondertussen al meer dan twee uur.

Voor Facebook is het geen goed moment om met de storing te maken te krijgen. Net nu klokkenluidster Frances Haugen het bedrijf op zijn grondvesten doet daveren. Al een maand lacht speelt zij informatie door naar de krant Wall Street Journal over het feit dat de website maar al te goed weet dat er posts gebeuren die leiden tot misinformatie, geweld, anorexia en zelfmoord en daar niets aan doet.

