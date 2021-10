Bondsparket wil Chakvetadze (AA Gent) en Boya (Zulte Waregem) twee duels schorsen

Net voorbij het halfuur op de Bosuil trapte Chakvetadze met de studs gepresenteerd op de hiel van Pieter Gerkens. De Georgiër leek zelf ook verrast, maar scheidsrechter Boucaut toonde na het bekijken van de VAR-beelden geen genade: rood voor Chakvetadze. Geel had volstaan, zei AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck in zijn persbabbel na de match op Antwerp (1-0). “Chakvetadze was gewoon verrast door de draaibeweging en komt daardoor te laat”, aldus HVH. Maar het Bondsparket pareert: “Analyse van de beelden leert dat er geen verband is tussen het wegdraaien en de fout. Chakvetadze kwam dus niet louter te laat.”

De bondsprocureur erkent wel dat de overtreding niet-intentioneel was, maar wees erop dat Chakvetadze de fysieke integriteit van Gerkens ernstig in gevaar had gebracht. “De rechterstud wordt vol op de enkel van de tegenstrever geplant. En de bal wordt niet geraakt.” AA Gent gaat niet in op het strafvoorstel van het Bondsparket. De Disciplinaire Raad zal zich over de fase en de straf beraden.

Boya (Zulte Waregem) riskeert twee speeldagen effectieve schorsing na schaartackle

Zulte Waregem dreigt een tijdje zonder Frank Boya voort te moeten. Het Bondsparket wil de middenvelder drie speeldagen (waarvan twee effectief) schorsen na zijn rode kaart in en tegen Seraing (5-1), zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag bekend.

Een kwartier voor affluiten moest Frank Boya afdruipen bij Zulte Waregem na een stevige schaartackle langs achter bij Seraing-spits Mikautadze. Scheidsrechter Smet aarzelde niet en toonde Boya meteen de rode kaart.

Het Bondsparket tilt zwaar aan de “uitermate gevaarlijke vliegende tackle”. “De benen van de tegenstrever worden volledig omkneld. Deze brutaliteit kon ernstige gevolgen hebben voor de tegenstrever”, luidt het in de bondsactie. Toch stelt de bondsprocureur, die ook 1.500 euro boete vordert, zich enigszins clement op. “Want het gaat om een niet-intentionele schaarbeweging.”

Als Zulte Waregem zich neerlegt bij het schikkingsvoorstel is Boya geschorst voor de competitiematch tegen Antwerp (16 oktober) en KV Mechelen (23 oktober). Bij verzet oordeelt de Disciplinaire Raad dinsdag over de strafmaat.

Eupen dreigt aanvoerder Amat één wedstrijd te verliezen

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een speeldag schorsing en een boete van 1.000 euro gevorderd als sanctie voor Jordi Amat. De verdediger van Eupen werd zondag tegen de bezoekers uit Genk (3-2) rechtstreeks uitgesloten.

Op het uur stormde Kristian Thorstvedt voor KRC Genk af op het Eupense doel. De Noorse middenvelder baande zich voorbij Amat, maar de kapitein van de Oostkantonners maaide Thorstvedt met een stevige tackle onderuit. Amat schudde nog met het vingertje, maar scheidsrechter Bert Put trok wel meteen de rode kaart.

Volgens het Bondsparket ontzegde Amat met zijn tackle een reële scoringskans aan de Limburgers. Conform de indicatieve tabel is een speeldag schorsing daarom passend, klinkt het. Tenzij Eupen dinsdag voor het Disciplinair Comité voor een lichtere straf wil pleiten, zit Amat na de interlandbreak niet in de wedstrijdselectie in en tegen AA Gent (17 oktober).