Duitse politie schiet vluchteling neer die agenten aanviel met mes

Duitse politieagenten hebben zondagavond een Soedanese vluchteling neergeschoten. De man overleed later aan zijn verwondingen. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA.

Het incident gebeurde in het asielcentrum van Harsefeld, een dorp nabij de stad Hamburg. De 40-jarige Soedanees zou gewapend zijn geweest, dat schrijft DPA. “Tijdens de controle viel de man de politiediensten aan met een mes. Hierdoor hebben ze hun vuurwapen gebruikt en verschillende schoten gelost”, stelt het Openbaar Ministerie in een mededeling.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie werd de politie die zondag al twee keer opgeroepen om naar het asielcentrum te komen omdat de Soedanees andere mensen had bedreigd. Om half twaalf ‘s avonds werd de politie opnieuw gebeld. Tijdens deze laatste controle schoten de agenten de Sudanees neer.

De man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek gestart of de betrokken agenten handelden uit zelfverdediging en of het om doodslag gaat. Volgens Ute Kueck, de burgemeester van Harsefeld, waren de psychologische problemen van de man gekend. Hij stond onder toezicht van gezondheids- en psychologische diensten.