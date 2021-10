OPEC-landen willen niet meer olie produceren ondanks druk vanwege tekorten

De OPEC+, de groep van olieproducerende landen, zal de dagelijkse productie maar opschalen met 400.000 vaten per dag in november. De groep houdt zo vast aan een eerdere beslissing, ondanks de stijgende druk vanwege het tekort aan ruwe olie dat de prijzen omhoog duwt.

De alliantie van 23 olieproducerende landen, geleid door Saoedi-Arabië en Rusland, kondigde haar beslissing aan na een kort online overleg. Bepaalde experts en media hadden eerder op de dag geïnsinueerd dat de productie mogelijk verder verhoogd zou worden. De OPEC+ had eerder de olieproductie nog scherp verlaagd vanwege de coronapandemie om zo de prijzen te stutten.

Nadat duidelijk werd dat de OPEC zich aan zijn eerdere plan zou houden, steeg de prijs van een vat Brentolie (159 liter), de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, Afrika en Europa, voor de tweede keer in enkele dagen tot iets meer dan 80 dollar, het hoogste niveau in drie jaar. Volgens kenners voelt de OPEC zich comfortabel bij een olieprijs tussen de 70 en 80 dollar en dringt ook Washington, dat tevreden is over het beleid van de alliantie, niet aan op een grotere productieverhoging.

De aankondiging komt er op een moment dat er spanningen zijn op de energiemarkt. De vraag naar uwe olie, benzine en diesel is groot vanwege het economisch herstel na de coronapandemie, terwijl het aanbod beperkt is. Dat is onder meer het gevolg van het aanhoudende productieverlies in de Golf van Mexico en het feit dat Angola en Nigeria al maanden hun quota niet halen binnen het kader van OPEC+.

De stijgende olieprijzen laten zich ook voelen aan pomp: de dieselprijs breekt in ons land morgen/dinsdag voor de derde keer in een week een record, terwijl de benzineprijs vorige week het hoogste niveau sinds 2014 bereikte. En ook de gasprijzen zitten op recordhoogtes in Europa.