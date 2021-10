“Als hij meegaat, weet je: dit wordt een avond om nooit te vergeten”: Florian Vermeersch, de revelatie van Parijs-Roubaix

Als de koers vertrekt in Compiègne, leest hij over de wapenstilstand die daar in 1918 werd ondertekend. Als er in zijn dorp gemeenteraad is, volgt hij met aandachtige frons de debatten. En als hij onder vrienden is, durft hij al eens een sketch uit Willy’s en Marjetten na te spelen. Maak kennis met Florian Vermeersch (22), de held van Zaffelare. Niet alleen nieuwbakken wieleridool, maar ook student geschiedenis, politicus en sfeermaker. “Hij is een rustige, lieve gast. Maar als hij mee uitgaat, weet je: dit wordt een avond om niet te vergeten.”