Frankrijk en Spanje eisen Europees antwoord op snel stijgende energieprijzen: “Er is nood aan actie”

“Er is nood aan actie en Frankrijk, samen met andere landen, zoals Spanje, gaat concrete voorstellen doen”, verklaarde Le Maire. Volgens hem wordt de Europese energiemarkt gehinderd door het afstemmen van de elektriciteitsprijzen op die van gas. Dat werkt “een onrechtvaardige en inefficiënte” situatie in de hand voor burgers en bedrijven, aldus de Fransman, en het komt bovendien de strijd tegen klimaatverandering niet ten goede. Hij wil ook kijken naar gasreserves. Zijn Spaanse collega Nadia Calvino dringt daarbij aan op gezamenlijke Europese gasaankopen.

Volgens Le Maire is het ook nodig om een rechtstreekse link te hebben tussen de gemiddelde productieprijs van elektriciteit in elk land en de prijzen die de consumenten betalen, bijvoorbeeld via langetermijnscontracten of gereguleerde tarieven.

Le Maire prees ook opnieuw de verdiensten van nucleaire energie. Frankrijk wil dat de EU deze energiebron als klimaatvriendelijk erkent. Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie toonde sympathie. “Ik denk dat het belangrijk is om de rol van nucleaire energie als koolstofarme energie te erkennen” in de inspanningen om de C02-uitstoot te verminderen, zei hij. Duitsland en een aantal andere landen willen daar echter niet van weten.

De Commissie werkt momenteel aan een toolbox die de lidstaten moet helpen om maatregelen op korte termijn te nemen om de energiefactuur van consumenten te verlichten. “Er zijn natuurlijk maatregelen noodzakelijk”, zei eurocommissaris voor Economische Zaken Paolo Gentiloni, “maar we moeten vermijden dat deze maatregelen indruisen tegen onze klimaatdoelstellingen op middellange termijn”.

Het is de eerste keer dat de euroministers zich over de hoge energieprijzen buigen. Ook de ministers van Milieu snijden het thema woensdag aan. De staatshoofden en regeringsleiders bespreken de situatie op een top op 21 en 22 oktober in Brussel.