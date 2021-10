Elf lijken geborgen voor kust van Balearen

Voor de kust van het Spaanse eiland Cabrera, in de Balearen, zijn elf lijken geborgen. Dat meldt de prefectuur van de regio, die aanvankelijk had gemeld dat “ongeveer 17” lichamen waren gevonden. Drie mensen zijn gered, aldus een regeringswoordvoerder.

De Balearen-eilandengroep ligt ruim 300 kilometer ten oosten van Valencia. De kustwacht was een reddingsoperatie gestart na een tip door de bemanning van een zeilboot.

Enkele uren na de operatie was er nog geen bevestiging dat het om migranten gaat, maar een groeiend aantal migranten heeft de afgelopen weken geprobeerd per boot Spaanse eilanden of het Spaanse vasteland te bereiken.