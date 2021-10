Iran wil zwaarwaterreactor in Arak “zonder uitstel” weer in gebruik nemen

Iran wil de omstreden zwaarwaterreactor in Arak “zonder uitstel” weer in gebruik nemen. Dat heeft de directeur van het nucleaire programma Mohammed Eslami maandag gezegd.

Eslami bezocht de kerncentrale in Centraal Iran en besprak de wederopbouw van de reactor met lokale experts, aldus het persbureau ISNA. De zwaarwaterreactor was de afgelopen jaren zeer omstreden omdat Iran het plutonium dat er wordt geproduceerd zou kunnen gebruiken om kernbommen te bouwen.

Als toegeving begon Iran na het nucleaire akkoord van Wenen in 2015 met de ombouw van de reactor. In plaats van 10 kilo plutonium per jaar werd er na het akkoord minder dan 1 kilo geproduceerd in Arak, blijkt uit Iraanse gegevens. Nu wil de nieuwe Iraanse regering van president Ebrahim Raisi de zwaarwaterreactor in Arak echter weer volledig in gebruik nemen.

Raisi en zijn minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian hebben meermaals benadrukt dat Iran zijn verplichtingen alleen zal nakomen als onder meer de nieuwe Amerikaanse sancties worden opgeheven.

Teheran zou ook de nucleaire onderhandelingen in Wenen hervatten, maar eist van tevoren de vrijgave van ten minste delen van zijn bevroren bankrekeningen in het buitenland. Dat gaat over miljarden dollars. De onderhandelingen over het redden van het nucleaire akkoord van Wenen uit 2015, die in april werden hervat, werden opgeschort na de presidentsverkiezingen in juni en de regeringswissel in Teheran.