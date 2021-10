Boris Johnson wil vanaf 2035 alleen nog groene stroom in Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk zal vanaf 2035 al zijn elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen halen. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson maandag gezegd tijdens een partijbijeenkomst in Manchester.

“We kunnen een volledige zuivere energieproductie bereiken tegen 2035”, aldus Johnson. Dat zal volgens hem helpen om het Verenigd Koninkrijk minder afhankelijk te maken van buitenlandse elektriciteit en om de prijzen laag te houden.

Het VK wil de huidige capaciteit van windmolenparken op zee tegen 2030 verviervoudigen. Als dat lukt, zouden alle Britse gezinnen dan met offshore windenergie van stroom kunnen worden voorzien.

De focus op hernieuwbare energie is een onderdeel van de Britse inspanningen om de CO2-uitstoot tegen 2035 terug te dringen met 78 procent in vergelijking met 1990. Zo wil het land in 2024 de laatste kolencentrale sluiten. Het blijft vooralsnog wel nog rekenen op kernenergie.

Het Verenigd Koninkrijk wil zich op de VN-klimaattop COP26 in Glasgow (van 31 oktober tot 12 november) profileren als een voorloper in de strijd tegen klimaatverandering. Er worden tegen dan nog meer concrete engagementen verwacht.