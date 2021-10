Liberale fractie in Europees Parlement moet op zoek naar nieuwe voorzitter

De voorzitter van de liberale Renew-fractie in het Europees Parlement, voormalig eerste minister van Roemenië Dacian Ciolos, heeft maandag bevestigd dat hij opstapt als fractieleider. Ciolos keert terug naar de nationale politiek, nadat hij vorige week verkozen is als voorzitter van oppositiepartij USR-PLUS.

Ciolos was voorzitter van Renew sedert het begin van de legislatuur twee jaar geleden. Daarvoor was hij iets meer dan een jaar Roemeens premier, eerder was hij Europees commissaris van Landbouw. Als fractievoorzitter volgde hij Guy Verhofstadt op, die de liberalen leidde van 2009 tot 2019.

Nu keert Ciolos dus terug naar de Roemeense politiek als voorzitter van de progressieve USR-PLUS. In het Europees Parlement wordt hij als fractieleider tijdelijk opgevolgd door eerste vicevoorzitter Malik Azmani van de Nederlandse VVD.

Intussen is bij Renew de zoektocht naar een nieuwe voorzitter gestart. De Nederlandse Sophie in ‘t Veld (D66) en de Fransman Stéphane Séjourné (LREM) worden genoemd als de meest waarschijnlijke kandidaten. Met Open Vld en MR behoren ook de twee Belgische liberale partijen tot de fractie.

Nu de legislatuur stilaan halverwege is, zal in het Europees Parlement met wel meer functies geschoven worden. Zo maken de drie grootste fracties EVP, S&D en Renew zich op om een nieuwe voorzitter aan te stellen, ter vervanging van de sociaaldemocraat David Sassoli. EVP zegt dat de functie haar toekomt, maar haar fractieleider Manfred Weber laat het EP-voorzitterschap wel aan zich voorbijgaan. Hij wil liever de Europese Volkspartij gaan leiden, de koepelpartij boven de EVP-fractie en de nationale ledenpartijen.