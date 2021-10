Persoonlijke gegevens van Lotto-spelers te koop aangeboden op internet

Op het darkweb wordt momenteel een dataset te koop aangeboden met persoonlijke gegevens van spelers van de Nationale Loterij. Het gaat om e-mailadressen, namen en bankrekeningnummers van spelers die een account hebben op de site van de Nationale Loterij of e-Lotto.be. De Nationale Loterij bevestigt het bestaan van de dataset, maar heeft voorlopig geen aanwijzingen dat er op hun systemen werd ingebroken.

Vermoedelijk zijn de gegevens afkomstig uit eerdere lekken elders en hebben malafide hackers eerder gestolen data bij elkaar gezet. “In de set die we voorlopig hebben gevonden, zitten geen wachtwoorden”, klinkt het bij de Nationale Loterij. “Om die reden gaan we klanten niet proactief contacteren of accounts blokkeren.”

De hamvraag blijft dan: wat zijn (al even) malafide kopers met zulke data? “Je kan dat gebruiken voor marketingdoeleinden”, zegt Geert Baudewijns van Secutec. “Je zou de mensen in de dataset kunnen onderbrengen in de categorie ‘liefhebbers van kansspelen’. Wie een goksite of een online casino runt, is vast geïnteresseerd in de e-mailadressen van mensen die van ‘spelen’ houden. Dat is uiteraard illegaal, maar helaas zijn er veel bedrijven die hun neus niet ophalen voor zulke praktijken.”

(adm)