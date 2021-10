Ze moest de plaag van Facebook oplossen, maar werd de nachtmerrie van Mark Zuckerberg

Dat is ze dus, de bron van de vele kwalijke lekken over Facebook. Zondag maakte Frances Haugen zich in een interview bekend. — © AP

VS

Frances Haugen, zo heet de nachtmerrie van Mark Zuckerberg. Zij ligt aan de bron van een stroom aan gelekte documenten die een onthutsend beeld schetsen over de interne politiek van Facebook. “Keer op keer toont het bedrijf dat het winst boven veiligheid stelt”, klinkt het. Dinsdag getuigt Haugen in de Senaatscommissie. En daarna zakt ze af naar Europa in haar strijd om de techgigant betere manieren te leren. Ze is een vrouw met een missie en een idealiste, een combinatie waar zelfs Zuckerberg schrik van heeft.