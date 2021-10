Facebookcampagne moet Afghaanse asielzoekers weren

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) start gerichte campagnes op Facebook om Afghanen tegen te houden die al een asielprocedure startten in een ander EU-land.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) verwacht dat het aantal asielzoekers voor de maand september een stuk boven de 3.000 zal liggen. Ter vergelijking, in augustus waren dat er 2.859. Maar Mahdi wijst vooral op het hoge aantal mensen, zo’n 700, dat al in een ander Europees land is gepasseerd. Volgens de Dublinregels moet ons land die terugsturen naar die landen. Het gaat vooral over Afghanen die uit Roemenië, Bulgarije, Oostenrijk en Duitsland komen.

De Facebookcampagne met duidelijke informatie over de asielregels zal specifiek die doortrekkende Afghanen als doelgroep hebben. Zij zullen te lezen krijgen dat “naar een ander land gaan geen oplossing is als je asielaanvraag werd geweigerd” en dat ze “in het land waar ze zich bevinden opvang en ondersteuning kunnen krijgen en kans maken om asiel te krijgen”. (hca)