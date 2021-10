Winst in Nations League levert 10,5 miljoen euro op: toernooi van vijf dagen is bijna even lucratief als het EK van de Rode Duivels

Er wordt denigrerend gedaan over de Nations League, maar bij de voetbalbond doen ze daar niet aan mee. Winst van onze Rode Duivels in dit vierlandentoernooi komende zondag brengt immers 10,5 miljoen euro op.

Een trofee van 71 centimeter groot en 7,5 kilogram, gemaakt van massief zilver, plus een vermelding op de nog beperkte erelijst, na de eerste winnaar Portugal. Dat is de beker die de winnaar van de Nations League zondag omstreeks halfelf ’s avonds de lucht kan insteken. De Rode Duivels spelen donderdag de halve finale tegen Frankrijk en bij winst zondag de finale tegen het organiserende Italië of Spanje.

Belangrijker dan dat zilverwerk is dat het toernooi veel geld oplevert. De winnaar houdt, alle premies inbegrepen (ook start- en voorrondepremie), 10,5 miljoen euro over aan deze jonge landencompetitie, die pas in 2018-19 voor het eerst werd georganiseerd en toen Portugal als winnaar kende. Het wordt voor de Belgische voetbalbond sowieso een lucratief toernooi. Voor de verliezende finalist is nog 9 miljoen euro weggelegd, de derde mag 8 miljoen op de rekening bijschrijven en de vierde en laatste toch nog 7 miljoen.

De bonus na de uitschakeling in de kwartfinales op het EK in juni bedroeg met 16,25 miljoen euro voor de Belgische voetbalbond slechts 5,75 miljoen euro meer dan wat de winnaar nu krijgt. Voor een EK zijn de deelnemende landen – voorbereiding inbegrepen – minstens vier weken in de weer. Nu betreft het een toernooi van amper vijf dagen.

Geen Thierry Henry

De dag van gisteren moet alvast nauwelijks meegeteld worden. Er kwamen maar zes Rode Duivels op het oefenveld in Tubeke: de doelmannen Sels en Casteels en de veldspelers Foket, Dendoncker, Alderweireld en Lukebakio. Er werden met de Standard-spelers Raskin en Siquet zowaar nog twee beloften bijgehaald om letterlijk de hoop te vergroten. De rest bleef rustig binnen oefeningen doen. Meunier meldde zich voor een onderzoek van zijn knieletsel maar werd ’s avonds alweer opgepikt door zijn vrouw. Hij is zoals aangegeven in de 24-koppige selectie met vier doelmannen vervangen door Foket.

De bond gaf als nieuws van het blessurefront enkel het rugletsel van Thierry Henry vrij. De Franse assistent van bondscoach Roberto Martinez is wellicht voor de rest van de week buiten strijd en zal zich dus niet bij de Rode Duivels melden. Zo mist de 123-voudige international van Les Bleus (52 doelpunten) de wedstrijd van donderdag in Turijn tegen zijn vaderland en verliest die halve finale een extra pigment.