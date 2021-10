“Maak de mensen daarboven aan het lachen, Izzie, maar laat af en toe iets weten. België is in shock en wij zijn in rouw.” Meer dan honderd vrienden en familieleden namen maandag emotioneel afscheid van Ismaël Salaoui, de 17-jarige jongen die vorige week het leven liet na een steekpartij in Hemiksem.