Op zoek naar een opvolger voor Portugal: wat is de Nations League nu weer en waarvoor spelen de Rode Duivels?

Niet iedereen is even blij met de Nations League. “Nóg een competitie met nauwelijks traditie”, luidt het.

De UEFA beweert dat deze landencompetitie niet werd opgericht om meer geld te genereren. De Europese voetbalbond had meer nobele bedoelingen: het aantal overbodige en nutteloze vriendschappelijke interlands reduceren. Dat gebeurde niet door de landen minder wedstrijden te laten spelen, wel door een nieuw toernooi met inzet en met een aparte format op te richten. Er was een voorronde waarin de zestien sterkste Europese voetballanden in vier groepen van vier vochten voor een plaatsje in de eindronde.

De laatste uit elke groep degradeerde uit deze categorie A naar categorie B, de winnaars plaatsten zich voor de eindronde. België schakelde in categorie A in de voorronde IJsland, Engeland en Denemarken uit en plaatste zich zo samen met de andere groepswinnaars Frankrijk, Italië en Spanje voor de Final Four, die van woensdag tot en met zondag in Turijn en Milaan wordt gespeeld.

Vier andere landen

Opmerkelijk is dat de vorige eindronde van de Nations League in de zomer van 2019 – de allereerste editie – werd gespeeld door vier andere landen: Engeland, Zwitserland (dat België had uitgeschakeld), Nederland en Portugal. Nederland en Portugal speelden de finale, die door Portugal in eigen land werd gewonnen. Engeland won de troosting – want die staat ook op het programma – van Zwitserland en werd derde. (lvdw)