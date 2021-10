Koning van de wissels: Vincent Kompany deed dit seizoen al zeven vervangingen die het verschil maakten

De wissel van Refaelov voor Amuzu in de 7-2-zege tegen Mechelen was een van Kompany’s succesvolle vervangingen. — © BELGA

Alle Benito’s zijn beren. Benito Raman (26) viel in tegen Club Brugge en bezorgde Anderlecht – net als op Oostende – nog een punt. Opvallend: Vincent Kompany bracht dit seizoen in tien matchen al zeven wisselspelers die scoorden en RSCA nog punten opleverden. Geen enkele club doet beter. Meer nog: vorig jaar deed de coach over het hele seizoen maar vier resultaatbepalende wissels. Kompany is rijper én Anderlecht heeft een bank.