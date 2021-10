Noa Lang toonde zich extrasportief van zijn minste kant in topper tegen Anderlecht: hoe los je dat provocerend gedrag nu op?

“Provocerend gedrag moet hij bij mij niet tonen”, sprak Louis van Gaal maandag op de persconferentie van Oranje. Ook in Nederland was het gedrag van Noa Lang (22) een thema. Club Brugge zal zo snel mogelijk verdere negatieve aandacht willen vermijden. Sportpsycholoog Jef Brouwers en voormalig coach van Club Brugge Georges Leekens geven tips en tricks om de situatie te ontmijnen. “Goed dat Clement in het openbaar zei dat dit niet past bij Club Brugge.”