Opnieuw pech: Zinho Vanheusden is vier weken out met scheurtje in de hamstrings

Pech blijft Zinho Vanheusden achtervolgen. De verdediger van Genoa is vier weken out met een scheurtje in de hamstrings.

Terwijl de Rode Duivels maandag verzamel(d)en voor de Final Four van de Nations League, bracht Zinho Vanheusden een bezoek aan dokter Koen Lagae in Antwerpen. De arts, die de 22-jarige Hasselaar al behandelde na zijn zware knieblessures, had geen goed nieuws. Vanheusden kampt met een scheurtje in de hamstrings en staat vier weken aan de kant. Die blessure hield hem afgelopen weekend al uit de selectie voor het duel van Genoa tegen Salernitana.

De centrale verdediger blijft zo voorlopig in de hoek zitten waar de klappen vallen. Begin vorige maand bleef hij in het interlanddrieluik Estland-Tsjechië-Wit-Rusland 270 minuten op de bank, waarna hij ook zijn basisplaats verloor bij Genoa.