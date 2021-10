Advocaat Kris Luyckx geschrokken van wat hij hoorde van spijtoptant Veljkovic in Operatie Propere Handen: “Bijna elke club bediende zich van die praktijken”

Spelen er volgend voetbalseizoen nog maar 13 of 14 clubs in eerste klasse? Als het van Kris Luyckx, advocaat van ex-makelaar en spijtoptant Dejan Veljkovic, afhangt wel. “Als de voetbalbond consequent is, zullen bepaalde clubs moeten degraderen”, zo dropte Luyckx gisteravond opnieuw een bom in het Belgisch voetbal. “Na alles wat ik de voorbije drie jaar zag en hoorde, heb ik geen plezier meer in voetbal kijken.”